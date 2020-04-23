Челябинск, , 20:53 — REGNUM В Челябинске отдано в суд уголовное дело по факту загрязнения реки Миасс. Обвинительное заключение утверждено, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Под суд пойдут три должностных лица ПАО «Челябинский металлургический комбинат». Им вменяют нарушение правил обращения химических веществ, которое и повлекло загрязнение окружающей среды. Следователи полагают, что обвиняемые не приняли необходимых мер для устранения нарушений экологического законодательства. Это якобы и повлекло сброс загрязняющих веществ в реку.

По данным прокуратуры, ЧП было в период с октября 2017-го по ноябрь 2018 года. Размер причинённого федеральному водному объекту вреда оценён в сумму около 260 млн рублей. Дело рассмотрит Металлургический райсуд Челябинска.

Имущество обвиняемых в сумме больше 20 млн рублей арестовано. А комбинат потратил более 100 млн рублей на устранение нарушений и уменьшение вредного воздействия на окружающую среду.