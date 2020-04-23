Москва, , 20:49 — REGNUM Власти Москвы надеются, что эпидемия коронавируса в столице пройдет без сценария, который предусматривает введение войск, как это происходит в ряде других стран. Об этом Собянин заявил сегодня, в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции, который установлен в Москве и которого придерживаются москвичи», — сказал Собянин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Собянин ввел в Москве жесткий пропускной режим передвижения граждан. За нарушение режима самоизоляции гражданам грозят крупные административные штрафы.