Москва, , 20:46 — REGNUM Масштабы тестирования на коронавирусную инфекцию в Москве пришлось сократить из-за нехватки расходных материалов. Об этом сообщил 23 апреля мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, медики столкнулись с дефицитом пластиковых пипеток, которые необходимы для того, чтобы распределять взятые пробы по анализаторам.

«Они специфичные, маленькие, казалось бы совершенно никчёмные, но достать их не так просто», — сказал мэр, отметив, что по этой причине объём тестирования на COVID-19 пришлось сократить до пяти тысяч тестов в день.

Собянин добавил, что многие из расходных материалов в настоящее время непросто достать, так как они производятся за рубежом и спрос на них высок, но власти предпринимают все усилия для заключения контрактов на поставки.