Женева, Швейцария, , 20:38 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире достигло 2 544 792, сообщили 23 апреля в ВОЗ.

За минувшие сутки этот показатель вырос на 73 657, а количество летальных исходов заражения коронавирусной инфекцией — на 6689. Общее количество летальных исходов инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в мире достигло 175 694.

Частью света с самым большим число заразившихся является, по данным ВОЗ, Европа, где подтверждёно 1 251 458 случаев заражения коронавирусом и 113 336 летальных исходов. За минувшие сутки первый показатель увеличился на 31 972, второй — на 3384.

В Америке количество случаев заражения выявлено 957 402, летальных исходов — 47 812. Первый показатель за сутки вырос на 32 111 (больше, чем за сутки — европейский), второй — на 3038.

В Восточно-Средиземноморском регионе подтверждено 144 450 случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 и 6469 смертей у людей с диагнозом COVID-19.

Согласно статистике ВОЗ по странам, больше всего случаев инфицирования SARS-CoV-2 выявлено в США: 800 926. Испания по-прежнему занимает второй место с 208 389 числом заражений, Италия — третье (187 327).

Больше ста тысяч случаев заражения зарегистрировано также в Германии (148 046 заболевших), в Великобритании (133 499 заражённых) и во Франции (117 961 инфицированных.

В Турции количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 98 674, в Иране — 85 996, в Китае — 84 301 и в России — 62 773.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Европе выросло более чем на четверть за неделю.

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