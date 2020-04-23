Казань, , 20:59 — REGNUM В этом году присоединится к акции «Бессмертный полк» сможет любой желающий, но только в режиме онлайн. Ежегодную акцию проведут в Татарии в новом формате в связи с действующим режимом самоизоляции. Эти меры позволят обезопасить его участников от риска заразиться коронавирусной инфекцией.

В 2019 году по столичным улицам Татарии прошли 169 тысяч жителей с портретами своих героев. Более 500 волонтеров принимали участие в организации шествия.

Организаторы акции просят собрать информацию о своем родственнике, принимавшем участие в Великой Отечественной войне. Сделанные фотографии или видео, где виден портрет родственника, а также рассказ о своем герое, с указанием его ФИО, род войск или его деятельности, годы участия в войне и любую информацию, которая кажется важной, опубликовать до 5 мая на персональной странице участника акции в соцсетях ВКонтакте, Instagram или Одноклассники. Об этом сообщает комитет по делам детей и молодежи Казани. К тексту также необходимо добавить хэштеги: #БессмертныйПолкОнлайн #БессмертныйПолкТатарстан.

Впервые шествие прошло в Томске в 2011 году, а сейчас в нем принимает участие более 80 государств и территорий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме есть около десятка вариантов проведения акции «Бессмертный полк» в мае.

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