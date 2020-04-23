Париж, , 20:32 — REGNUM Во Франции за последние сутки скончались ещё 516 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило 23 апреля главное управление здравоохранения страны.

Как уточняется, общее число умерших в результате заражения коронавирусом во Франции достигло 21 856 человек. Из них более 13,5 тысячи человек скончались в больницах, остальные умерли в домах престарелых и социальных учреждениях.

Сообщается также, что за сутки в стране подтверждено 1653 новых случая заражения, общее число выявленных инфицированных достигло 120 804.