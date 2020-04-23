Нью-Йорк, США, , 20:12 — REGNUM Число умерших от болезней, вызванных коронавирусом, в штате Нью-Йорк за последние сутки составило 438 человек, что на 36 человек меньше, чем за за день до этого, сообщил 23 апреля на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

Трансляция пресс-конференции велась на официальном сайте губернатора.

«Число умерших безумно трагично — 438. Оно не снижается так быстро, как нам хотелось бы», — сказал Куомо.

При этом он отметил, что число новых случаев заражения коронавирусом пока не снижается, но подчеркнул, что за сутки число госпитализированных уменьшилось с 15 599 до 15 021.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по числу умерших и зараженных коронавирусом, а штат Нью-Йорк является самым крупным очагом эпидемии в стране.

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