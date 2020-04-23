Москва, , 20:10 — REGNUM Жителей Москвы начнут штрафовать за несоблюдение дистанции в 1,5 метра в общественном транспорте. Об этом сообщили 23 апреля в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Как отмечается, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой контролеры совместно с полицией начали проводить рейды для проверки соблюдения требований указа мэра Москвы от 29 марта, согласно которому граждане должны соблюдать дистанцию в общественных местах. Исключение в указе предусмотрено только для поездок на такси.

Сообщается, что с сегодняшнего дня такие проверки начнут проводиться на всех видах общественного транспорта. Нарушителям будет грозить штраф в размере 5000 рублей.