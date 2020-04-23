Люксембург, 23 апреля 2020, 19:59 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Люксембурге достигло 3665, сообщили 23 апреля в люксембургском минздраве.
Количество летальных исходов инфицирования SARS-CoV-2 в Люксембурге достигло 83, число излечившихся — 728.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Люксембурге зафиксирован 1 марта, первый летальный исход — 13 марта.
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