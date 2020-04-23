Рим, , 19:51 — REGNUM Количество погибших от вызванных коронавирусом заболеваний в Италии за прошедшие сутки выросло на 464 человека, сообщил 23 апреля руководитель службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

По его данным, теперь общее число жертв COVID-19 в стране составляет 25 549.

При этом Борелли сообщил, что 23 апреля общее число выздоровевших и выписанных впервые превысило число новых выявленных случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии вместе с умершими и выздоровевшими зарегистрировано 189 973 заразившихся коронавирусом.

Италия по прежнему входит в пятерку стран мира с наибольшим числом заражённых и умерших.

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