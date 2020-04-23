Нью-Дели, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Индии достигло 21 700, сообщили 23 апреля в правительстве страны.
Общее количество летальных исходов заражения коронавирусной инфекцией в Индии достигло 686, число излечившихся — 4324.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Индии решили выделить два миллиарда долларов на преодоление кризиса, вызванного распространяем в стране коронавируса.
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