Ижевск, , 19:46 — REGNUM В Удмуртии досрочного окончания учебного года в школах не будет. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире на своей странице в социальной сети. Он добавил, что это решение выработано совместно с министром образования региона Светланой Болотниковой.

«То есть, школам рекомендовано завершить учебный год для начальной школы — 25 мая, для учащихся 5−11 классов — 30 мая», — отметил глава республики.

При этом каждая школа до 30 апреля должна завершить обучение учащихся по предметам: физкультура, ритмика, музыка, изо, технология, ОБЖ (обеспечение безопасности жизнедеятельности), родной язык и русская литература, второй иностранный язык и МХК (мировая художественная культура).

«Конечно, мы понимаем, что физкультура, ритмика, музыка, это возможность перезагрузиться ребёнку, встать из-за стола. Но тот формат, в котором вам предлагается — в режиме онлайн — мы согласны с вами, уважаемые родители, что это излишне», — пояснил он. Зарплаты учителей по этим предметам сохранятся на прежнем уровне.

Ученики 11 классов досрочно завершают изучение тех предметов, по которым они не будут сдавать ЕГЭ. Итоговые оценки будут выставлены также до 30 апреля.

В то же время Бречалов призвал учителей сократить объём домашних заданий для школьников средних и старших классов, соответствующее поручение дано директорам школ. В начальной школе с 1 мая домашние задания должны быть отменены вообще.

Как сообщало ИА REGNUM, все школы, колледжи и вузы Удмуртии переведены в настоящее время на дистанционный формат обучения. Родители жалуются на то, что теперь дети гораздо больше времени проводят за компьютером, причем домашние задания также нужно выполнять с использованием компьютеров или планшетов. Сельские жители жалуются на плохое качество интернет-соединения, что мешает нормальным занятиям.