Тамбов, , 19:44 — REGNUM Первая смерть пациента, заражённого коронавирусом, зарегистрирована в Тамбовской области, сообщил 23 апреля региональный оперштаб.

В Инжавинской ЦРБ скончалась женщина 1974 года рождения. Известно, что до этого, 6 апреля, она общалась с гостями, приехавшими из Москвы. После этого она почувствовала симптомы простуды, но к медикам обратилась лишь 20 апреля, после того, как проблемы с дыханием усилились.

После госпитализации состояние пациентуи стремительно ухудшилось, у неё проявились признаки отека легкого. Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако усилия медиков результата не дали — женщина скончалась.

«В связи с этим трагическим случаем региональный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции напоминает о необходимости всем приехавшим из других регионов гражданам зарегистрироваться в органах местного самоуправления по месту жительства или пребывания и строго соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. При первых признаках простудного заболевания незамедлительно обращаться в лечебное учреждение», — говорится в сообщении регштаба.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным на утро 23 апреля, в Тамбовской области подтверждено 263 случая заражения коронавируса. Более 30 человек выздоровели — только за сегодня выписаны восемь человек.