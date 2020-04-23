Липецк, 23 апреля 2020, 19:39 — REGNUM В Липецкой области после 27 апреля не исключено возобновление работы непродовольственных магазинов, но окончательное решение пока не принято. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил глава региона Игорь Артамонов.
Большая часть заражённых коронавирусом в Липецкой области — люди, вернувшиеся из-за границы, прибывшие из других регионов РФ или контактировавшие с заражёнными. Случаев заражения в магазинах или предприятиях сферы услуг не выявлено, поэтому для их часть ограничений могут снять.
Окончательное решение будет принято в понедельник, 27 апреля. Также глава региона поддержал предложение не открывать садоводческие маршруты как минимум до 9 мая.
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