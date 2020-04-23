Липецк, , 19:39 — REGNUM В Липецкой области после 27 апреля не исключено возобновление работы непродовольственных магазинов, но окончательное решение пока не принято. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил глава региона Игорь Артамонов.

Большая часть заражённых коронавирусом в Липецкой области — люди, вернувшиеся из-за границы, прибывшие из других регионов РФ или контактировавшие с заражёнными. Случаев заражения в магазинах или предприятиях сферы услуг не выявлено, поэтому для их часть ограничений могут снять.

«Думаю, настало время для послабления режима. Есть предложения открыть непродовольственные магазины и расширить перечень предприятий, предоставляющих бытовые услуги. Торговые центры и общепит пока будут закрыты. Спорт на улице по-прежнему запрещён. Детские площадки пока тоже закрыты», — рассказал Артамонов.

Окончательное решение будет принято в понедельник, 27 апреля. Также глава региона поддержал предложение не открывать садоводческие маршруты как минимум до 9 мая.

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