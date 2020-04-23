Москва, , 19:39 — REGNUM На Манежную площадь в Москве возвращён памятник маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

20 марта памятник Жукову заменили на временный. На разницу в скульптурах обратили внимание жители города, которые активно обсуждали происходящее социальных сетях.

Позже стало известно, что памятник отвозили на реставрацию в подмосковных Химках. Обновление монумента провели в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА REGNUM, возвращение монумента на его историческое место анонсировали в Мосгорнаследии еще 20 апреля.

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