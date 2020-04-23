Ташкент, , 19:32 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 1735, сообщили 23 апреля в минздраве страны.

Общее число излечившихся, у которых был поставлен диагноз COVID-19, в Узбекистане достигло 503. За день 23 апреля этот показатель увеличился на 53.

Напомним, в стране до 10 мая действует введённый из-за пандемии карантин. В столице страны ряд медучреждений закрыт на карантин.

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