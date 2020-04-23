Нью-Йорк, США, , 19:27 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал власти всех стран избегать нарушений прав человека при введении ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в распространённом 23 апреля видеообращении главы Всемирной организации.

По его словам, пандемия коронавируса стала не только чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, но также и экономическим, социальным и гуманитарным кризисом, который «стремительно превращается в кризис прав человека».

Гутерреш назвал неприемлемой ситуацию, при которой «в некоторых странах коронавирус может становиться предлогом для принятия репрессивных мер, преследующих цели, не связанные с пандемией».

Генсек ООН призвал правительства стран исходить из того, что любые чрезвычайные меры должны быть «законными, соразмерными и недискриминационными, а также иметь конкретную направленность и продолжительность».