Москва, , 18:57 — REGNUM Большинство скончавшихся пациентов с коронавирусом в Москве занимались самолечением и поздно обратились за помощью к медикам. Об этом заявил 23 апреля мэр столицы Сергей Собянин.

Накануне в оперативном штабе Москвы по борьбе с распространением коронавируса также заявили, что многие москвичи несвоевременно обращаются за медицинской помощью при симптомах ОРВИ и подвергают своё здоровье повышенному риску в результате самолечения.

Сергей Собянин сегодня также заявил, что Москва пока «не прошла и середину пути» в ситуации с коронавирусом. По его словам, прирост выявленных случаев заболевания COVID-19 продолжается и в настоящее время составляет порядка 8−15% в день.

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