Токио, , 18:51 — REGNUM Количество летальных исходов заражения коронавирусом в Японии достигло 341, сообщили 23 апреля в японском минздраве.

За минувшие сутки этот показатель вырос на 29. Это значение является рекордно высоким для Японии: предыдущий прирост жертв COVID-19 был равен 23.

При этом в японской столице за минувшие сутки скончались шесть человек. Умерла японская актриса Кумико Окаэ.

Напомним, в Японии число излечившихся людей, которым был поставлен диагноз COVID-19, достигло трёх тысяч.

Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в странен достигло 13,1 тыс. В это число входят те, кто находился на круизном лайнере Diamond Princess.

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