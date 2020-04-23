Москва, , 18:40 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин не планирует разрешать москвичам выводить на прогулки детей даже по дворы домов проживания. Об этом 23 апреля заявил сам глава столицы во время интервью на телеканале «Россия 24».

«У нас сегодня, чтобы пойти в магазин, в аптеку, не требуется электронных пропусков. Мы надеемся на понимание горожан и дисциплину. Многие этим пользуются, совершая прогулки в том или ином виде», — посетовал мэр.

По его словам, разрешать прогулки с детьми москвичам нельзя. Ведь в таком случае жители столицы массово выйдут на улицу и не будут избегать контактов, заражая друг друга коронавирусом, уверен Собянин.

«Представим себе, что завтра я издаю изменения в указ где разрешаю прогулки с детьми. Как это будет выглядеть? Я вот себе представляю — двор дома, где проживает 2−3 тысячи человек, тысяча из них — дети, и все они вываливают на прогулку. Дети общаются друг с другом, взрослые друг с другом. Через сутки-двое таких контактов про результаты самоизоляции можно будет забыть, и мы погрузимся в пучину эпидемии. Я понимаю, что это тяжело, но другого решения просто нет», — сказал Собянин.

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