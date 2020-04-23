Москва, , 18:34 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин не исключает дальнейшего ужесточения ограничительных мер в столице, но считает, что дополнительные меры должны быть точечными, исходя из ситуации. Об этом он заявил 23 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

«Всегда есть возможность ужесточения режима, но оно должно быть обоснованным. Если до введения пропусков мы делали это фронтально, то сегодня это можно делать точечно», — сказал мэр.

Собянин также выразил мнение, что Москва пока «не прошла и середину пути» в ситуации с коронавирусом. Пока прирост выявленных случаев заболевания продолжается и составляет порядка 8−15% в день, отметил он.

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