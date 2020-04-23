Дакка, 23 апреля 2020, 18:33 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Бангладеш достигло 4186, сообщили 23 апреля в минздраве страны.
Новых случаев заражения коронавирусом в Бангладеш за прошлые сутки 414, новых летальных исходов — семь.
Общее количество летальных исходов инфицирования SARS-CoV-2 в Бангладеш достигло 127, число излечившихся — 108.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Центральной Азии на первом месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией находится Индия (21 393), на втором — Пакистан (10 811).
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