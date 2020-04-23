Ижевск, , 18:28 — REGNUM В Удмуртии с 29 апреля до особого распоряжения разрешается посещение церквей и мечетей. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в эфире в социальной сети.

При этом остается запрет на коллективные молитвы как в православных, так и в исламских храмах.

С 25 апреля в регионе вводится обязательная самоизоляция для граждан, приехавших из других регионов.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 23 апреля в республике выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых заражений в республике составляет 178 случаев.

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