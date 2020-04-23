Москва, , 18:26 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации по поэтапному открытию предприятий в сфере общественного питания после окончания режима самоизоляции. Об этом сообщается сегодня, 23 апреля, на сайте ведомства.

Согласно этим рекомендациям, первыми следует открывать кафе площадью не более 50 квадратных метров. В таких кафе должно быть не более пяти столов по 1−2 посадочных места. Расстояние между столами должно быть не менее 1 метра. Под запретом все равно останутся мероприятия типа банкетов и поминок в заведениях общественного питания.

Рекомендовано использовать одноразовую посуду. В случае использования многоразовой посуды необходима дезинфекция.

При улучшении эпидемиологической ситуации в том или ином регионе Роспотребнадзор допускает открытие кафе и рестораном, где насчитывается не более 20 столов. Также возможно проведение массовых мероприятий в заведениях общественного питания, но при соблюдении социальной дистанции.

Когда новые случаи заражения перестанут выявлять вообще, смогут открыться все рестораны. Соблюдение санитарных правил остается обязательным в любом случае.