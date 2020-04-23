Тбилиси, , 18:23 — REGNUM Как быстрых тестов, так и PCR-тестов в Грузии достаточно, сообщила на брифинге 23 апреля министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

«Мы продолжаем многоступенчатое тестирование, которое предусматривает исследование как быстрыми, так и PCR-тестами. На сегодняшний день у нас есть более 10 тысяч PCR-тестов в полной комплектации, в понедельник ожидаем дополнительно 40 тысяч тестов, а в начале мая это количество пополним до 100 тысяч», — заявила Тикарадзе.

По ее информации, на этом этапе в Грузии уже использовано около 5 тысяч быстрых тестов, и на данный момент имеется еще 9 тысяч тестов, которые выданы всем больницам, которые проводят тестирование как пациентов, так и своих сотрудников.

«После проверки быстрыми тестами сомнительные случаи проверяются уже PCR-тестами для окончательного подтверждения результата», — заявила министр.

На 18:00 часов 23 апреля в Грузии подтверждено 420 случаев коронавируса, 111 человек выздоровели, 5 скончались.