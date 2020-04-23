Исламабад, , 18:15 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Пакистане достигло 10 811, сообщили 23 апреля в правительстве страны.

Случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране за прошлые сутки стало больше на 735. Самым «заражённым» регионом остаётся Пенджаб (почти 4,6 тыс.). В столице страны зарегистрировано 204 случая.

Общее количество летальных исходов инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Пакистане достигло 228, число излечившихся — 2337.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Центральной Азии больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Индии — 21 393.

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