Тбилиси, , 18:15 — REGNUM Новым коронавирусом в Грузии инфицированы несколько полицейских и около 20 врачей, сообщила на брифинге 23 апреля министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе. По ее информации, факты инфицирования были выявлены в результате так называемого агрессивного тестирования находящихся под риском заражения лиц.

Минздрав выбрал три такие целевые группы — армию, полицию и врачей. В армии, среди военнослужащих, ни одного случая заражения коронавирусом в результате тестирования не выявлено.

«Что касается сотрудников МВД, здесь подтверждено несколько случаев, но состояние инфицированных не опасное. Среди врачей выявлено до 20 случаев. И мы ожидали такого результата, исходя из чего и был утвержден этот гайдлайн тестирования. Сейчас мы работаем над внедрением новых норм и проводим тренинги для этих целевых групп, чтобы обеспечить их большую защищенность», — заявила Тикарадзе.

По ее словам, почти у всех инфицированных из этих категорий заболевание протекало бессимптомно, но они и сегодня остаются под наблюдением, чтобы в дальнейшем предотвратить опасность заражения ими других людей.

На 18:00 часов 23 апреля в Грузии подтверждено 420 случаев коронавируса, 111 человек выздоровели, 5 скончались.