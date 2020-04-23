Тбилиси, , 18:11 — REGNUM Тот факт, что за последние дни в Грузии фиксируется ежедневно 5−8-9 новых случаев коронавируса, а до этого два дня подряд было выявлено по 30−40 инфицированных, не означает, что пик распространения коронавируса уже пройден.

Так ответила на вопросы журналистов министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, подобные колебания числа инфицированных характерны для этого типа вируса, поэтому пик распространения у Грузии еще впереди.

Что касается снижения числа новых случаев, министр назвала этот факт следствием тех ограничительных мер, которые своевременно приняло правительство.

Как известно, перед праздником Пасхи в Грузии были введены новые ограничения. На фоне общего чрезвычайного положения, прекращенного движения всех видов междугороднего и муниципального транспорта и комендантского часа правительство на праздничные дни запретило и движение легковых автомобилей, а также закрыло все кладбища. Это было сделано с целью предотвращения скопления большого количества прихожан в церквях в ночь на Пасху и массового посещения кладбищ, что также является общепринятой традицией.

На 18:00 часов 23 апреля в Грузии подтверждено 420 случаев коронавируса, 111 человек выздоровели, 5 скончались.