Париж, , 18:02 — REGNUM Вопрос о введении обязательного ношения медицинских масок в общественном транспорте во Франции решается, передаёт 23 апреля BFM.

По данным представителя французских властей, эти меры хотят ввести после отмены карантина, то есть с 12 мая. Людей на улицах и в транспорте будет много, поэтому и понадобятся защитные меры.

Уточняется, что это была инициатива парижского мэра Анн Идальго. Надолго ли будет введён этот режим, не ясно.

ИА REGNUM сообщило 19 апреля о планах ввести во Франции обязательного режима ношения медицинских масок в общественном транспорте. Тогда заявление на эту тему распространил французский премьер-министр Эдуар Филипп.

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