Ростов-на-Дону, , 17:57 — REGNUM В Ростовской области зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией среди медицинских работников. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв. По его словам, каждый человек взят контроль.

«Отмечаются случаи заражения SARS-CoV-2 среди медработников. Это и младший персонал, и средний персонал, и врачи. Определяется взаимосвязь между инфицированием и исполнением функциональных обязанностей», — отметил спикер.

ИА REGNUM напоминает, что ранее тест на коронавирус у врача-рентгенолога горбольницы №6 дал положительный результат. При этом в лечебном учреждении были нарушены санитарные нормы, что стало поводом для возбуждения уголовного дела.