Киев, , 17:55 — REGNUM Плавный выход Украины из карантина начнется при условии выполнения двух ключевых условий, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем видеообращении, обнародованном вечером 23 апреля.

Первое условие — в течение десяти дней процент выявленных заболеваний не меняется или остается в пределах 5%; второе условие — больницы заполнены пациентами с коронавирусом менее чем наполовину, объявил президент.

Зеленский отметил, что власти уже разработали четкий план выхода из карантина, который состоит из пяти этапов. Он полностью поддержал решение правительства о продлении карантина до 11 мая, заявив, что в этом случае «спешка может быть фатальной».

ИА REGNUM напоминает, что общенациональный карантин на Украине действует с 12 марта и его условия несколько раз ужесточались. 22 апреля правительство официально продлило карантин, который должен был завершиться 24 апреля, до 11 мая. Сегодня, 23 апреля, на Украине зафиксировали новый антирекорд по числу зафиксированных случаев коронавируса — 578 новых за сутки. Власти объяснили это активностью населения в религиозные праздники — Вербное воскресенье и Пасху.