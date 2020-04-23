Рязань, , 17:57 — REGNUM Ребёнка, которого сбил поезд, спасли врачи областной детской клинической больницы в Рязани. Для того, что вернуть мальчика к полноценной жизни, в лечебном учреждении спонсорские деньги даже приобрели вертикализатор, сообщили 23 апреля в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Мальчик слушал музыку в наушниках и шёл вдоль железнодорожного полотна в Михайловском районе встречать свою маму. Он не услышал шума приближающегося состава, не было и очевидцев произошедшего — ребёнка нашли на путях с тяжёлыми травмами.

«Ребёнок поступил к нам с многочисленными травмами, самой серьёзной из которых была черепно-мозговая. Чтобы бороться с отёком головного мозга, мы имплантировали ему датчик внутричерепного давления. Он позволяет вести непрерывный мониторинг давления и оценивать эффективность проводимой терапии. Помимо черепно-мозговой травмы, у ребенка диагностировали разрывы внутренних органов. Но наши специалисты смогли провести лечение без операции благодаря диагностике высокого уровня, регулярному контролю состояния и тщательно подобранным препаратам», — рассказала главный врач детской ОКБ Инна Лебедева.

Пациентом занимались врачи различных специальностей. Сразу же, как стало возможно, начали проводить реабилитационные мероприятия. На спонсорские деньги в больнице купили вертикализатор, что бы ребёнок смог быстрее вернуться к привычному двигательному режиму.

Мальчик полностью восстановился, и даже вспомнил тот день, когда его сбил поезд. На выписке он пообещал врачам пользоваться наушникам с большой осторожностью.