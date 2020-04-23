Воронеж, , 17:51 — REGNUM Уголовное дело в отношении жителя Лискинского района Воронежской области, обвиняемого в попытке наезда на автомобиле на сотрудника полиции, передано в суд 23 апреля, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ — «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Как считает следствие, в августе 2019 года в городе Лиски сотрудник полиции попытался остановить автомобиль Kia Cerrato — водитель машины подозревался в совершении преступления. Однако водитель проигнорировал требование об остановке и направил машину в сторону полицейского. Сотруднику полиции удало отпрыгнуть из-под колёс, однако он получил перелом пястной кости. Водитель с места преступления скрылся, позже его удалось задержать.

Уголовное дело направлено в Лискинский районный суд для рассмотрения по существу. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до десяти лет лишения свободы.