Ижевск, , 17:46 — REGNUM Гордума Ижевска приняла решение о передаче средств в размере 2 млн рублей, которые предполагалось направить на освещение деятельности депутатов в СМИ, детским садам и школам на дополнительные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщили в мэрии.

В настоящее время в Ижевске работают дежурные группы в 181 детском саду и двух школах. На указанные средства планируется закупить перчатки и медицинские маски, как для сотрудников учреждений образования, так и для воспитанников.

«Нам нужно предпринимать все необходимые меры и способы, чтобы справиться с пандемией. Поэтому депутаты единогласно поддержали такую поправку в городской бюджет», — отметил спикер гордумы Олег Гарин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии вновь начали выдачу продовольственных наборов малообеспеченным семьям с детьми. В целом, в наборы входят товары местного производства: сгущённое молоко, мармелад, мука, мясные консервы, вегансы (сушеные овощи для здорового перекуса), всего 14 позиций.