Ростов-на-Дону, , 17:43 — REGNUM Несмотря на то, что большой прирост выявленных случаев заражения коронавирусом в Ростовской области дали жители Донецка, работающие вахтовым методом и вернувшиеся домой, карантин вводить в городе не планируется.

«Вводить карантин в Донецке преждевременно», — указал на брифинге главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв.

ИА REGNUM отмечает, что Донецк находится на второй позиции по числу зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Здесь выявлено 60 случаев инфицирования. На первой строчке Ростов-на-Дону — 135 случаев, на третьей — Батайск — 44 случая.

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