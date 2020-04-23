Людиново, Калужская область, , 19:41 — REGNUM В городе Людиново выделили жилье лицу, относящемуся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в котором невозможно жить, сообщила 23 апреля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Установлено, что квартира, расположенная в доме на улице Трудовые Резервы, имеет многочисленные дефекты. Там разрушены отмостки дома, нарушена гидроизоляция, а также затоплен подвал, из-за чего в нём появилась плесень.

«В отношении управляющей компании ООО «Регион-Л» возбуждено дело об административном правонарушении. Оно направлено для рассмотрения в государственную жилищную инспекцию региона. Директору управляющей компании внесено представление», — сказала Искрина Лепёхина.

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