Людиново, Калужская область, 23 апреля 2020, 19:41 — REGNUM В городе Людиново выделили жилье лицу, относящемуся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в котором невозможно жить, сообщила 23 апреля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.
Установлено, что квартира, расположенная в доме на улице Трудовые Резервы, имеет многочисленные дефекты. Там разрушены отмостки дома, нарушена гидроизоляция, а также затоплен подвал, из-за чего в нём появилась плесень.
Читайте ранее в этом сюжете: Более 1500 калужских детей-сирот безуспешно ждут своё жилье