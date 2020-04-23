Петрозаводск, , 17:42 — REGNUM Тест на наличие заболевания COVID-19 у госпитализированного с признаками респираторной инфекции и подозрением на коронавирусную инфекцию министра строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия Виктора Россыпнова оказался отрицательным. Об этом 23 апреля на своей официальной странице в социальной сети сообщает министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Ранее сообщалось, что накануне в Республиканскую инфекционную больницу с признаками острой респираторной инфекции был госпитализирован глава регионального минстроя. Чиновник был помещен в изолированный бокс, а часть работников министерства помещена в обсерватор и на самоизоляцию дома. В здании министерства проведена дезинфекция.

Как отметил Охлопков, результат лабораторного исследования на наличие коронавируса у руководителя министерства строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия Виктора Россыпнова — отрицательный.

«Опасения медиков, подозревавших COVID-19, не подтвердились. Министру поставлен диагноз ОРВИ с последующей верификацией диагноза в ходе динамического медицинского наблюдения», — говорится в сообщении.

Кроме того, у сотрудников министра также отобран материал для теста на коронавирус. После получения отрицательных результатов будет принято решение о необходимости находиться в обсерваторе.

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