Екатеринбург, , 17:40 — REGNUM От православных активистов, атаковавших памятник Ленину в Екатеринбурге, потребовали извинений. Об этом заявили в городском комитете в защиту исторического достоинства.

Ранее религиозные радикалы разломали цветы, возложенные к памятнику советскому вождю.

Возможно, вандалы и не ожидали, что об их поступке станет известно широким массам. Виновники уже удалили с своих страниц все видеозаписи об инциденте, которыми ещё недавно хвалились. Простые граждане со всей страны написали множество гневных комментариев в адрес радикалов.

«Ребята, этого мало. Мы не услышали извинений», — говорят члены исторического комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля 2020 года отмечалось 150-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина.

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