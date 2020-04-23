Иваново, , 17:19 — REGNUM Ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах в Ивановской области станет обязательным с 24 апреля, об этом на брифинге 23 апреля сообщил руководитель департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

С 24 апреля без маски или респиратора жители региона не смогут появиться в магазинах, поликлиниках, в общественном транспорта, в других местах, где возможен контакт с другими людьми, уточнили в пресс-службе правительства региона.

Глава облздрава заверил, что на данный момент масками обеспечены и аптеки, и даже крупные продовольственные магазины.

«Мы провели мониторинг, аптеки масками снабжены, во всех крупных сетевых аптеках и муниципальных аптеках их можно купить. Также некоторые крупные сетевые продовольственные магазины будут продавать средства защиты. На сегодняшний день наша швейная отрасль может всю потребность, возникающую у жителей, покрыть», — добавил Фокин.

Вместе с тем директор облздрава напомнил, что помимо использования масок необходимо чаще мыть руки и минимизировать по возможности внешние контакты.