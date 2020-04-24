24 апреля 2020 | Время чтения 6 мин

Наталия Ходыкина, , 13:00 — REGNUM Уже давно многие аспекты работы и общения ушли из реального мира в цифровой. Мы привыкли не ходить в гости к друзьям, а переписываться с ними, оставаясь у себя дома. Все считали это абсолютно нормальным и естественным, но, как оказалось, ровно до того момента, как у нас отняли возможность живого общения.

Больше всего от этого пострадали те, чья работа связана с непосредственным общением с людьми. Кто-то сразу сник, закрыл свой бизнес и обратился за пособием по безработице, кто-то просто выжидает. Я хочу рассказать о тех, кто быстро сориентировался и нашел свое место в новой реальности.

Идея этой истории пришла мне в голову после того, как я узнала, что дочь моих знакомых занимается синхронным плаванием в онлайн-режиме.

Я связалась с несколькими людьми разных профессий. Это оказалось совсем несложно. Мы наладили трансляцию во время их работы, я дистанционно настроила камеру и сделала скриншоты. Благодаря такой системе можно посмотреть трансляцию с разных сторон.

Аниматор Константин Малинов, Москва

«Еще пару недель назад любой аниматор, артист, шоумен рассмеялся бы вам в лицо, если бы вы предложили ему провести онлайн-праздник. И вот теперь каждый из них осваивает искусство проведения прямых эфиров. Каждый из них хочет, чтобы ему рассмеялись в лицо по ту сторону экрана».

Бекстейдж шоу Константина в его квартире. Константин в костюме Человека Паука разыгрывает сценку на фоне хромоке Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Константин сделал шоу, используя все преимущества дополненной реальности. Мы же можем одновременно посмотреть и бекстейдж, и шоу, которые видят дети, и даже понаблюдать, как радуются Марта и Даня.

Пока родители работают, дети смотрят шоу Человека Паука Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Трансляция шоу Константина на моем телефоне Наталия Ходыкина © ИА REGNUM Дети видят, как Человек Паук на кухне своего дома занимается домашним хозяйством. Шоу было записано, и я сделала фотографию со своего ноутбука Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Режиссёр Московского Театра На Юго-Западе Москвы Олег Анищенко

Актерам и режиссерам тоже приходится подстраиваться под новые правила игры. Режиссёр Московского Театра На Юго-Западе Олег Анищенко устраивает онлайн репетиции. Конечно, отрабатывать постановку без сцены практически невозможно, но читка пьесы вполне реальна. Когда карантин закончится, все актеры будут готовы и можно будет сразу приступить к репетициям в декорациях.

Режиссёр Московского Театра На Юго-Западе Олег Анищенко репетирует с актрисой театра Любовью Ярлыковой новую пьесу Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Режиссёр Московского Театра На Юго-Западе Олег Анищенко репетирует с актрисой театра Любовью Ярлыковой новую пьесу Наталия Ходыкина © ИА REGNUM Режиссёр Московского Театра На Юго-Западе Олег Анищенко репетирует с актрисой театра Любовью Ярлыковой новую пьесу Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

В мониторе режиссера Московского Театра На Юго-Западе Олега Анищенко в онлайн-режиме Актриса Любовь Ярлыкова репетирует новую пьесу Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Ирина Киселева, коуч в пространстве обучения «БУМ», Москва

«На протяжении четырех лет мы обучали специалистов по работе с детьми и делали это всегда офлайн, используя тренинговые методы и делая ставку на личное взаимодействие участников.

Начало самоизоляции попало на середину нашей очередной программы обучения вожатых. За две недели мы полностью перевели наши тренинговые занятия в онлайн-формат. Сейчас продолжаем готовить специалистов по работе с детьми с помощью видеоконференций. Благодаря этому к нам присоединились студенты из Ярославля, Твери, Щелково и других городов Владимирской и Московской областей».

Ирина Киселева, коуч в пространстве обучения «БУМ» Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

В мониторе Ирины Кисеревой участники программы обучения вожатых Наталия Ходыкина © ИА REGNUM В мониторе Ирины Кисеревой участники программы обучения вожатых. Ирина проводит с ними занятие по самопрезентации Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Екатерина Морозова, инструктор по йоге. Санкт-Петербург

«Мир изменился в мгновение ока. Теперь никого нельзя физически потрогать, обнять, ощутить тепло. Без этого уроки йоги мне казались бессмысленными и невозможными.

Однако одновременно мир как будто стал шире. Ко мне на занятия присоединяются ребята из разных городов России и мира. Наконец-то я и сама могу позаниматься с инструкторами, которых люблю, в том числе из других городов, ведь все йоги теперь онлайн! Мы поддерживаем друг друга и ощущаем тепло даже на расстоянии».

Екатерина Морозова ведет занятие йогой из своей квартиры Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Ноутбук Екатерины Морозовой в ее квартире. На ноутбуке идёт прямая трансляция занятия и видно, как ученики Екатерины выполняют упражнения Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Анастасия Логачевская, музыкант, New Jersey, USA

Настя — музыкант. Она пишет детские песни и проводит музыкальные занятия с малышами как вживую, так и онлайн. Ее Instagram-канал пользуется бешеной популярностью. Недавно она стала проводить мастер-классы для педагогов, которые хотят перестроить свою работу и научиться преподавать дистанционно.

Бекстейдж шоу Насти из ее квартиры в Нью-Джерси Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Моя дочь смотрит прямую трансляцию урока Насти Наталия Ходыкина © ИА REGNUM На своем шоу Настя не только поет и рассказывает истории, но и общается со зрителями в прямом эфире. Прямая трансляция на моем телефоне Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Ярослав Яшин, тренер футбольной школы Stuttgart, Москва

«Раньше мы не задумывались о проведении онлайн-мероприятий, ведь футбол — это командная игра. Нам очень хотелось сохранить команду в тонусе, и мы разработали комплекс онлайн-тренировок. Эти тренировки направлены на развитие индивидуальных качеств игрока. Мы стараемся подбирать упражнения, чтобы их можно было выполнять в домашних условиях и при этом не терять «чувство мяча». Чтобы выполнять упражнения дома, достаточно пространства всего 2×2 метра. Кто-то тренируется на лестничной клетке, кто-то находит место в квартире. К нашим тренировкам могут присоединиться все желающие. Так к нам присоединились ребята из Барнаула, Краснодара и других городов. Мы сделали эти занятия бесплатными.

Я показываю упражнение и внимательно слежу за выполнением через монитор».

Тренер футбольной школы Stuttgart Ярослав Яшин проводит трансляцию тренировки онлайн Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Даня смотрит трансляцию тренировки, которую проводит тренер футбольной школы Stuttgart Ярослав Яшин Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Скриншот с экрана во время онлайн-тренировки футбольной школы Shtutgart. Тренировку проводит тренер Яровлав Яшин из своей квартиры. Ярослав следит, чтобы все участники правильно выполняли упражнения Наталия Ходыкина © ИА REGNUM Скриншот с экрана во время онлайн-тренировки футбольной школы Shtutgart. Тренировку проводит тренер Яровлав Яшин из своей квартиры. Ярослав следит, чтобы все участники правильно выполняли упражнения Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Анастасия Подорожная, главный кинолог Региональной общественной организации «Кинологический развивающий центр «DogSelf»

"Мы планировали открыть отдельное направление — дистанционную индивидуальную дрессировку в конце этого года, так как к нам часто обращались с такой просьбой люди из разных городов. Пандемия и ограничения, введённые по всей России, заставили нас ускориться, и с 1 апреля мы открыли запись на дистанционные курсы и запустили серию вебинаров на актуальные темы.

Анастасия проводит занятия по дрессировке онлайн Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Плюс дистанционных курсов прежде всего в том, что отсутствие инструктора рядом с собакой делает хозяина, а не кинолога, главным героем происходящего события. Кинолог словно становится авиадиспетчером. Он голосом управляет движениями владельца собаки, а глазами внимательно смотрит, в результате каждая сторона процесса лучше слушает друг друга, более погружена и внимательна. Зачастую эффект даже лучше, чем в офлайне.

Анастасия дает лакомство своим питомцам: немецкой овчарке Диего и джек-рассел-терьеру Зюше Наталия Ходыкина © ИА REGNUM Анастасия руководит действиями Алисии во время онлайн-тренировки. Немецкая овчарка Диего и джек-рассел-терьер Зюша находятся рядом с хозяйкой Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Минус дистанционного курса: не всякая коррекция может быть сделана на расстоянии. Дистанционно корректируется только спровоцированное поведение и только с замотивированной собакой. Основное оружие кинолога при дистанционном обучении — это лакомство, игра. Если собака ни при каких обстоятельствах не берет лакомство и не играет в игры, которых в арсенале наших кинологов великое множество, то мы вряд ли воспитаем или скорректируем удаленно такую собаку».

Алисия Алекс, программист, smm-специалист, работает с отелями и ресторанами, путешествует с французским бульдогом Лексом Ван де Лаврушкой

Под руководством Анастасии Алисия отрабатывает с Лексом отказ от лакомства в руке Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

«Так как я путешествую с Лексом, то он должен быть воспитанным псом, уметь правильно давать лапу на ресепшн и не громить президентские люксы в отелях.

Карантин изменил мои планы. Нам пришлось адаптироваться к ситуации и найти кинолога онлайн. Честно скажу, для меня это сначала казалось немного странным и непонятным… Ну как можно учить собаку онлайн?

С первого же занятия с Анастасией по скайпу я увидела результат. Лекс стал лучше понимать меня, а я его. Конечно, ещё много всего надо выучить! В ближайшие дни планируем совместную онлайн-прогулку, чтобы Анастасия подкорректировала поведение Лекса на улице».

Наталия Ходыкина, фотограф, Москва

Это я. Формат дистанционной съемки необычен и накладывает много ограничений. Основная проблема — это, конечно, потеря качества изображений и невозможность полноценно управлять съемочным процессом. Зато появляются возможности, о которых я даже и не мечтала. За один день я не только договорилась о съемке, но и перенеслась из Москвы и в Питер, и в Нью-Джерси. Побывала на театральной репетиции и послушала тренинг вожатых. Если бы не моя привычка постоянно быть в движении во время съемки, я бы могла вообще не вставать с любимого дивана. А так я бегаю по всей квартире, громко говорю и зачем-то размахиваю руками, когда выбираю место для камеры.