Прага, , 16:22 — REGNUM Введённые из-за пандемии по решению чешского минздрава ограничения сняты в Чехии с 27 апреля, сообщил 23 апреля журналистам судья Пражского суда Штепан Выборный.

Судья пояснил, что сняты четыре ограничения: два — о прекращении розничной торговли и два — об ограничении свободы передвижений.

По словам Выборного, эти решения должны были вводиться не решением минздрава, а постановлением правительства — «согласно букве закона». Через четыре дня эти решения, по суду, утратят силу.

Выборный «До этого времени у правительства есть время исправить положение, приняв соответствующие постановления, чтобы не нарушать принцип функционирования правового государства».

Напомним, пражский юрист Ондржей Достал ранее обратился с иском в суд на действия чешского минздрава, распорядившегося ввести ограничения — два в марте и два в апреле.

В Чехии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 7136, количество летальных исходов — 210, число излечившихся — 2002.

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