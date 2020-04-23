Нальчик, , 16:07 — REGNUM В Кабардино-Балкарии, по данным оперативного штаба на 23 апреля, число выздоровевших от COVID-19 выросло до 15 человек. При этом общее число заразившихся коронавирусом также увеличилось — их стало 218 человек.

Прирост за сутки составил 25 человек. В числе госпитализированных 103 пациента. Среди них двое детей. В реанимации находятся на лечении шестеро заразившихся коронавирусной инфекцией, четверо из них — в крайне тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, остается дома под контролем медиков 101 человек, из них 25 детей. Как сообщил глава минздрава республики, в последние дни диагноз COVID-19 устанавливают с помощью томографов, они дают более точные результаты, чем тесты.

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