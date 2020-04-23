Женева, Швейцария, , 16:02 — REGNUM коронавирусом. Этот показатель увеличился более чем на четверть. Такие цифры сегодня, 23 апреля, на брифинге в Копенгагене привёл директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

При этом, по его словам, смертность увеличилась на треть. В целом же на Европейский регион на сегодняшний день приходится почти половина всех выявленных в мире случаев инфицирования коронавирусом — свыше 1,2 млн.

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Глава Европейского бюро обратил внимание на рост числа заболевших за прошедшую неделю в России, Белоруссии, Узбекистане и на Украине. При этом отметил позитивные перемены в ситуации в Испании.

Клюге указал на необходимость тщательно анализировать любые шаги по «ослаблению мер социального и физического дистанцирования» и осуществлять их постепенно.

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«Любое возвращение к «новой нормальности» должно быть основано на оценке рисков», — приводит ТАСС слова Клюге.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день, по данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. При этом Испания и Италия остаются (после США) лидерами по числу выявленных инфицированных пациентов.