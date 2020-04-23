Вашингтон, , 16:34 — REGNUM Коронавирус повлиял на религиозное поведение американцев, сообщает исследовательский центр Pew на основании данных собственного исследования.

Более половины всех взрослых жителей США говорят, что они молились о прекращении распространения коронавируса. Значительное большинство американцев, которые молятся ежедневно (86%), и американских христиан (73%) молились во время эпидемии, — к ним присоединились также те, кто молятся редко или никогда, и те, кто не принадлежат ни к одной религии (15% и 24% соответственно).

Среди американских граждан взрослые, которые посещают религиозные службы по крайней мере один или два раза в месяц, большинство (59%) теперь говорят, что ходят в церковь реже, так как церкви и другие молитвенные дома отменили богослужения. Но это не означает, что они полностью отказались от коллективного богослужения: аналогичная доля (57%) сообщает, что они смотрели религиозные службы онлайн или по телевизору, не имея возможности присутствовать лично.