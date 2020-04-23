Москва, , 15:58 — REGNUM Сегодня, 23 апреля, президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников XI съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил, что сейчас в России врачи всех специальностей находятся на переднем крае борьбы за жизнь людей и противостоят пандемии коронавируса.

«При этом в этих непростых условиях перед онкологами стоит важная задача — сохранить эффективную, устойчивую работу всей системы онкологической помощи», — подчеркнул Путин и пожелал участникам съезда взаимополезного общения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти страны будут обращать особое внимание на борьбу с онкологическими заболеваниями.

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