Нур-Султан, , 15:56 — REGNUM Полномочия главного санитарного врача Казахстана планирует усилить президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом он заявил 23 апреля во время посещения модульной инфекционной больницы Нур-Султана, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент отметил необходимость реформирования системы здравоохранения. «Каждый кризис влечет за собой уроки, которые нужно учитывать. Мы сейчас извлекаем уроки из этого кризиса и пандемии», — сказал Токаев.

Он признал, что последние годы не уделялось должного внимания системе санитарно-эпидемиологической службы. Глава государства добавил, что в ближайшее время пройдут реформы системы здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании государственного комитета по чрезвычайному положению, заявил, что в стране необходимо коренным образом реформировать здравоохранение, образование и науку.

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