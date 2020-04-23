Тбилиси, , 16:09 — REGNUM Пожилая жительница Тбилиси находится при смерти из-за того, что заразилась коронавирусом от своего сына. Об этом 23 апреля рассказал журналистам директор Первой Университетской клиники Тбилисского государственного медицинского университета Леван Ратиани, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Он подчеркнул, что чаще всего коронавирусную инфекцию переносят молодые люди, и призвал их к ответственности за своих родных.

«У нас есть семья, один из членов которой пошел куда-то, чтобы развлечься… Он из клиники уже выписался, но его мать в эти минуты умирает в реанимации», — сообщил Ратиани.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии на 23 апреля выявлено 420 случаев заражения SARS-CoV-2.

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