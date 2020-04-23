23 апреля 2020 | Время чтения 9 мин

Александр Долгинцев-Межевой, , 16:00 — REGNUM В своём интервью политолог Богдан Безпалько поделился видением задач образованного класса, возможностью русской ирриденты и включения Донбасса в состав России

Личный архив Богдана Безпалько

Александр Долгинцев-Межевой: Что может сделать русская патриотическая интеллигенция, чтобы приблизить включение Донбасса в состав России? Что мешает такому включению?

Богдан Безпалько: Задача интеллигенции, как образованного класса — интеллектуальное обоснование такого включения, такой инкорпорации.

Основная масса населения не задумывается и не ищет причин и корней кризиса. А они есть, и весьма глубоки. Обычный человек мыслит так: «На Украине к власти пришли нацисты и начали расправляться с инакомыслящими, это плохо, с этим нужно бороться». Лучшие из таких людей отправляются воевать против этого украинского нацизма. Кстати, когда я говорю о нацизме — здесь нет ни тени иронии или сарказма. Это реальный нацизм — в своей идеологии и в своих проявлениях, иногда даже рефлекторных .

Рано или поздно со всей остротой встаёт вопрос — а ЗА ЧТО мы воюем? Особенно в среде добровольцев и ополченцев с разными политическими взглядами. Задача интеллигенции — сформировать это самое «что», не на основании навязанных нам ранее и уже устаревших идеологем и концепций, а на основании нашей реальной истории, культуры, нашего гигантского интеллектуального богатства. Т. е. первая задача — формирование (воспоминание) национальной общерусской идеологии на существующем этапе. Это полемика с русофобским интернационализмом, который до сих пор ещё вполне жив и имеет своё политическое выражение в виде партий и политиков. Такие силы отказывали и отказывают в поддержке русским на пространстве всего СНГ, но очень озабочены организацией выплатам 10 млн. мигрантов по случаю пандемии. Мне тоже жаль попавших в сложную ситуацию мигрантов, но, может, стоит позаботиться вначале о тех же жителях Донбасса? Почему никто из этих «новых социалистов» им не предлагает выплаты?

Для меня, как для историка, главной и основной задачей интеллигенции видится формирование общерусской исторической памяти.

Проще говоря — напомнить всем нам, что все мы — русские.

Здесь не паханное поле для работы: формирование новых учебников истории для школы и ВУЗов, создание учебных программ для СМИ, написание книг, статей, создание произведений искусства. Ведь даже в России нет в учебниках упоминаний о русофилах Галиции, об их ярких лидерах, масштабном и именно народном, низовом движении, которое уничтожили австро-венгры и украинофилы (идейные предки бандеровцев) в концлагерях Терезин и Талергоф в 1914 г. Этот геноцид забыт, о нём никто не помнит. Нет упоминаний и о человеке, впервые открывшего мир Галицкой Руси — писателе Федоре Федоровиче Аристове и его книге. Не стоит забывать и о других историках, сыгравших существенную роль в общерусском движении, и также незаслуженно отсутствующих в современных учебниках. В изучении их судеб всегда можно найти много нового и интересного.

Весь наш период тысячелетней истории сейчас подвергают ревизии и фальсификации, пытаясь слепить из жителей Украины и Белоруссии манкуртов, не помнящих своего родства, но зато покорных и лояльных даже крепостникам прошлого — радзивиллам и мазепам. Борьба за историю — одна из важнейших задач для нынешней русской интеллигенции. Бороться предстоит на всем этом обширном поле в тысячу лет — потому что столько же лет нашему единству.

Есть и более узкие задачи — это, собственно, изучение истории Донбасса и Новороссии, в т.ч. — новейшей. Ведь и события, которым положил начало 2014 год — это уже тоже история, и она также нуждается в защите. Прежде всего в защите исторической правоты Донбасса в этой войне.

Будем потом читать в каких-нибудь «канадійських підручниках» о том, как злобные шахтёры подвергали пыткам несчастных львовских студентов. Которые всего лишь хоетли научить «теє донецьке бидло» высоким стандартам европейской мовы, культуры и толерантности. После чего студентики обиделись и записались в карательный батальон N, героически погибший под ударами «москальских орд» где-нибудь под Дебальцево или Марьинкой.

Это карикатура, но ведь события «революції гідності» в украинских учебниках уже описываются вполне сравнимыми образами. Поэтому обязательно нужна альтернатива в виде общерусских нарративов. Мир сейчас прозрачен, и они все равно станут доступными для тех читателей, кто готов и может их воспринять — как на Украине, так и во всем мире.

У Донбасса есть своя, русская, своеобразная и очень богатая культура и история, гораздо более героическая, чем история каких-нибудь галицких коллаборационистов из батальона «Нахтигаль». Одна героическая Саур-Могила чего стоит, сколько реальных героев появилось за эти шесть лет войны! Описать эту историю, развить её, напоминать о ней и не дать забыть, бережно передать её следующим поколениям — наша задача.

Эта работа уже ведётся. Например, историк из Института Российской Истории РАН, Андрей Марчуков, написал уже несколько книг на эту тему: «Новороссия» (2018), «Украина в русском сознании. Николай Гоголь и его время» (2011), «Украинское национальное движение в 1920—1930-е гг.» (2006 и 2015).

Такую же работу ведут профессор Аркадий Юрьевич Минаков (Воронежский Университет), доктор исторических наук Федор Фёдорович Гайда (Московский Университет), ряд авторов из Украины. Я сознательно не буду называть их имён, чтобы не создавать им сложностей, но книги их авторства выходят в свет здесь, в России.

Только что нашей организацией (ФНКА «Украинцы России») была выпущена книга в издательстве «Алетейя» авторства молодого, но очень перспективного российского историка Дмитрия Юрьевича Степанова.

Очень ценную книгу под названием «Антидот. Опыт критики антирусской мифологии», практически полностью посвящённую разоблачению украинской исторической мифологии, написал киевлянин Алексей Конрадов. Это чрезвычайно ценная работа, где очень скрупулёзно анализируются злобные украинские фантазии, где они подвергаются обоснованной критике и делаются ничтожными. Готовится к изданию ещё ряд книг по истории Украины.

На этих книгах нужно воспитывать новые поколения — граждан и историков, интеллигенции и активистов. Но всю эту работу нужно расширять, развивать, подымать на новый качественный уровень. Этим должны заниматься государственные учреждения и институты.

Александр Долгинцев-Межевой: Нужно ли в российскую Конституцию включить какую-то статью, согласно которой Донбассу был предоставлен какой-то определённый статус, например, на основании, что большинство его граждан являются гражданами России? В таком случае можно ведь было бы дать Донбассу какие-то экономические льготы и преференции, начать в него вкладывать деньги, предоставлять кредиты и так далее?

Богдан Безпалько: Я уже предлагал включить в Конституцию РФ право на ирреденту. Фактически в Конституции РФ есть пункт, позволяющий входить в состав РФ регионам других государств и даже целым государствам — ст. 65, пункт 2. Он весьма лаконичен: «Принятие в Российскую Федерацию и образование в её составе нового субъекта осуществляются в порядке, установленном федеральным конституционным законом».Комментарий к этому пунтку более содержателен и гласит следующее «Принятие в Российскую Федерацию нового субъекта регламентируется ФКЗ от 7 декабря 2001 г. «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» (СЗ РФ. 2001. N 52. ст. 4916). В соответствии с этим ФКЗ в указанной процедуре (ст. 6−9) происходит присоединение к Российской Федерации иностранного государства или его части. Данное присоединение осуществляется на добровольной основе, при соблюдении государственных интересов Российской Федерации, принципов федеративного устройства России, прав и свобод человека и гражданина, а также с учётом исторических, культурных и иных обстоятельств. Кроме того, подобное возможно лишь при взаимном согласии Российской Федерации и иностранного государства, которое оформляется соответствующим международным договором».Звучит замечательно, особенно об учёте «исторических и культурных обстоятельств». Но всей палитры действительности это не отражает. В этих формулах отсутствует целеполагание, ключевое для такого понятия, как ирридента. Ирридента это не просто и не только ожидание, это живое стремление к воссоединению того, что ранее было насильственно разделено. И это касается не только Донбасса. В рамках процесса по предложению правок в нынешний текст Конституции был, в том числе, внесён текст о поддержке соотечественников по всему миру и поддержке их права на общероссийскую идентичность. Если эта правка, вкупе с другими, будет принята и утверждена, то у всех граждан России или её симпатизантов появится шанс на получение поддержки со стороны России.

Кредиты или даже военную помощь республикам Донбасса могут предоставить в рамках двухсторонних отношений. Для этого достаточно признать государственность ДНР и ЛНР со стороны России, как это было ранее осуществлено в отношении Абхазии и Южной Осетии. Но безусловно, Донбасс сражался ради вхождения, правильнее даже — возвращения в состав России, единственного государства на постсоветском пространстве, которое можно считать русским.

Александр Долгинцев-Межевой: 2019 год показал, что руководство ДНР в лице Дениса Пушилина не боится подчёркивать, что Республика — это русский край, что это русская земля. И это находит одобрение, как среди граждан ДНР, так и в среде русских патриотов в самой России. Не считаете ли вы, что Российской Федерации также стоило бы взять пример с Донецка и не стесняться употреблять слово русский?

Богдан Безпалько: Действительно, Пушилин ответил прямо на вопрос об идентичности Донбасса: «Мы — русские и всегда себя таковыми ощущали». Российская Федерация — государство несравненно более сложное и большее, чем донецкие республики, но я согласен с тем, что в своей основе оно именно русское. Поэтому сейчас, очень осторожно, в Конституцию включили положение о русском народе как народе государствообразующем, что вызвало противление и даже элементы паники у этнонационалистов уже в самой России. Слово «русский» все больше входит в обиход. Этот естественный процесс, он будет продолжаться и расширяться. Задача русской интеллигенции что в Донбассе, что в самой РФ — способствовать этому и формировать смыслы для этого процесса, вступать в полемику, защищать уже достигнутое и достойно полемизировать с противниками этого процесса.

Личный архив Богдана Безпалько

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