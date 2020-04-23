Вашингтон, , 15:58 — REGNUM Вспышка коронавируса оказывает глубокое воздействие на личную жизнь жителей США различными способами, показывает новое исследование центра Pew.

Почти девять из десяти взрослых жителей страны говорят, что их жизнь изменилась по крайней мере немного в результате вспышки коронавируса, включая 44%, которые считают, что их жизнь изменилась в значительной степени.

На фоне широко распространенных призывов экспертов социально дистанцироваться друг от друга, чтобы избежать распространения вируса, некоторые вещи, которые еще недавно казались обыденными, теперь вызывают озабоченность у широких слоев населения. Так, примерно девять из десяти взрослых жителей США говорят, что, учитывая нынешнюю ситуацию, они чувствовали бы себя некомфортно, посещая многолюдную вечеринку.

Три четверти не захотели бы обедать в ресторане. В разгар президентской кампании около двух третей полагают, что им было бы неудобно идти на избирательный участок, чтобы проголосовать. А меньшие, но все же существенные доли выражают дискомфорт даже при походе в продуктовый магазин (42%) или посещении дома близкого друга или члена семьи (38%).