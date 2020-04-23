Киев, 23 апреля 2020, 16:00 — REGNUM В инфекционных отделениях Александровской больницы Киева заканчиваются места для больных COVID-19, написала 22 апреля главврач больницы Людмила Антоненко на своей странице в социальной сети Facebook.
Антоненко рассказала, что в медучреждении готовят дополнительные места для приёма больных. Врач отметила, что в Киеве наблюдаются с одной стороны вспышки заболевания COVID-19, а с другой стороны — обманчивое впечатление, что волна распространения коронавируса идёт на спад.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине зафиксирован новый антирекорд по приросту заразившихся коронавирусом — 578 новых случаев за сутки.
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