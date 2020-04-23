Киев, , 16:00 — REGNUM В инфекционных отделениях Александровской больницы Киева заканчиваются места для больных COVID-19, написала 22 апреля главврач больницы Людмила Антоненко на своей странице в социальной сети Facebook.

«В инфекционных отделениях находится 88 пациентов, из них — 76 с подтверждённым коронавирусом, 80 — с пневмонией, шестеро — в реанимации, все на кислородной поддержке, на ИВЛ (аппарате искусственной вентиляции лёгких —) нет. За выходные дни умерло два пациента с COVID-19 с двусторонней полисегментарной пневмонией и хроническими сопутствующими заболеваниями», — рассказала она.

Антоненко рассказала, что в медучреждении готовят дополнительные места для приёма больных. Врач отметила, что в Киеве наблюдаются с одной стороны вспышки заболевания COVID-19, а с другой стороны — обманчивое впечатление, что волна распространения коронавируса идёт на спад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине зафиксирован новый антирекорд по приросту заразившихся коронавирусом — 578 новых случаев за сутки.

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